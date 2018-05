Een container is van een oplegger gevallen op de snelweg A15. Dat gebeurde halverwege de vrijdagavond ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam.

De politie was snel ter plaatse en leidde het verkeer over de vluchtstrook. De container is door de chauffeur van de truck zelf weer van de weg gehaald.

Rijkswaterstaat heeft het gat in de weg dat door de klap was ontstaan snel gedicht. Kort voor 23:00 uur kon de A15 weer worden vrijgegeven.