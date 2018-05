RijnmondExamenkoorts (6): Bye bye diploma...

Het lange pinksterweekend is aangebroken. En dat komt voor de meeste examenkandidaten maar al te goed uit, want vrijdag stonden er een aantal pittige examens te wachten waar van bijgekomen moet worden. Vmbo'ers maakten aardrijkskunde en natuurscheikunde, havo-leerlingen gingen met Duits en economie aan de slag en vwo'ers maakten de examens filosofie en Nederlands.

Over het economie-examen van de havisten stromen de klachten binnen. Zaterdagochtend staat de teller op examenklacht.nl al op zo'n 10 duizend klachten. Ook onze examenreporters vonden het een lastig examen.



Mitzi ziet het na vrijdag niet erg positief meer in. Eerder vertelde ze al op Radio Rijnmond dat ze voor economie minimaal een 5 moet halen, omdat ze nu al een 5,2 staat en niet te veel mag zakken. Maar of dat gelukt is...



Ook vwo'er Jelle, die dit jaar cum laude wil slagen en een weddenschap heeft lopen over een tien voor wiskunde , lijkt een eerste dipje te hebben gehad. Hij maakte het examen Nederlands vrijdagmiddag, maar was daar niet over te spreken.

Houd je in Jelle, houd je in...



Dat inhouden is niet gelukt.



Zijn tirade gaat nog even door.



Tipje voor Cito, van Jelle:



En over dat vwo-examen filosofie, wat Jelle notabene zelf niét heeft gemaakt, heeft hij ook nog wat te melden.





Ben jij opgelucht dat de eerste week erop zit? Klaag jij je een ongeluk bij het LAKS? Of valt het tot nu toe allemaal mee? En hoe breng jij de komende pinksterdagen door? Praat mee via de hashtag #RijnmondExamenkoorts!