Bioscopen vieren verjaardag Annie M.G. Schmidt

Bioscopen in onder andere Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem vieren zaterdag de verjaardag van Annie M.G. Schmidt. Ze vertonen klassiekers van de schrijfster, waaronder de film Minoes die in Schiedam is opgenomen.

Annie M.G. Schmidt overleed in 1995. Als ze nog had geleefd, zou ze 107 zijn geworden. De geboren Zeeuwse woonde lange tijd in Berkel en Rodenrijs. Ze liep ooit als bibliothecaresse stage bij de voormalige bibliotheek aan de Lange Haven in Schiedam.

De schrijfster is bekend van de kinderboeken over Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en Abeltje. Ze schreef ook bekende kinderversjes, waaronder Dikkertje Dap en Het Beertje Pippeloentje.

Daarnaast schreef ze liedjes voor onder anderen Wim Kan, Wim Sonneveld en Conny Stuart. Deze nummers komen ook terug in de musical over het leven van de schrijfster, 'Was getekend: Annie M.G. Schmidt'. Die musical is komende dinsdag en woensdag te zien in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.