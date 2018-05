Monument van Erasmus brokkelt af

Het monument voor Erasmus op het Grote Kerkplein in Rotterdam verkeert in slechte staat. De tegels op het gevelhuisje laten los en sommige tegels zijn eraf gesloopt, zag PvdA-raadslid Co Engberts.

"Het is eigenlijk heel treurig", vindt Engberts. "Je ziet aan alle kanten dat er tegeltjes afgevallen zijn, maar vandalen hebben ook een handje geholpen."

Het kunstwerk werd in 2016 onthuld door burgemeester Aboutaleb. In dat jaar is het gehele plein ook opgeknapt. Op het Grote Kerkplein staat naast dit moment ook nog een standbeeld van Erasmus: dat beeld komt uit 1622 en is het oudste standbeeld van Nederland.

Betrokken

Bewoner Bram Borsje was ook al opgevallen dat het monument uit 2016 nu al in slechte staat is. "Ik erger me hier ook aan, want ik was juist blij dat het plein zo opgeknapt is. Als buurtbewoner voel ik mij ook wel betrokken bij dit kunstwerk."

Volgens Borsje trekt het kunstwerk veel bekijks. "Ik zie vaak toeristen en ook veel ouderen toch even kijken bij het huisje." Engerts: "Ik schaam me er eigenlijk voor. Nu het er zo bijstaat lijkt het net alsof het ons niet interesseert als stad."