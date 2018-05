Deel dit artikel:











Roparun 2018 is losgebarsten Foto: ANP/Marco de Swart

De 27e editie van de Roparun is zaterdagmiddag van start gegaan. In de Franse hoofdstad Parijs en in het Duitse Hamburg zijn de teams begonnen aan de estafetteloop naar Rotterdam om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.

De eerste teams die van Parijs naar Rotterdam lopen, zijn rond 12:12 uur vertrokken. In Hamburg gingen de eerste deelnemers een kwartier later op pad. De start van teams gaat nog door tot de vroege zondagochtend. De teams met de minst geoefende lopers vertrekken als eerste, de snelste lopers zijn als laatste aan de beurt. Lees ook: Volg de Roparun ook live via Roparun Radio De ruim achtduizend deelnemers in meer dan driehonderd teams finishen op Tweede Pinksterdag tussen 12:00 uur en 20:00 uur op de Binnenrotte in Rotterdam. Dit is traditiegetrouw uitgebreid te volgen via RTV Rijnmond. Het doel van de Roparun is geld inzamelen voor de zorg voor mensen met kanker. De afgelopen 26 edities is al meer dan 78 miljoen euro opgehaald.