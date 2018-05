Arbiter Higler leidt Sparta-FC Emmen

Foto: ANP/Kay in 't Veen

Dennis Higler is zondag de scheidsrechter bij de nacompetitiefinale op Het Kasteel tussen Sparta en FC Emmen. Hij vervangt Pol van Boekel, die afgelopen woensdag nog assisteerde bij de Europa League-finale tussen Atletico Madrid en Olympique Marseille.

Waarom Van Boekel niet fluit, kon een woordvoerder van de KNVB niet vertellen.

Sparta moet na de 0-0 in Drenthe in eigen huis winnen van FC Emmen om het eredivisieschap veilig te stellen. Natuurlijk is RTV Rijnmond bij deze wedstrijd aanwezig. Radio Rijnmond Sport begint al om 13:00 uur met presentator Bart Nolles. Vanaf 14:30 uur hoor je live het radioverslag van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.