Nieuwe aanwinsten voor Historyland Hellevoetsluis

Museum Historyland in Hellevoetsluis krijgt er twee publiekstrekkers bij. Het historische museum heeft al het skelet van een enorme mammoetstier in de collectie. Daar worden volgende maand de skeletten van een mammoetkoe en -kalf aan toegevoegd.

De skeletten worden gebouwd van fossiele botten, die zijn opgevist uit de Noordzee. Zo is ook het meer dan drie meter grote mammoetskelet, dat al in het museum staat, opgebouwd. "Het zijn 185 botten van 185 verschillende dieren, die allemaal ongeveer even groot en even oud zijn geweest", legt amateur-paleontoloog Dick Mol uit.

Mol vertelt over een symposium van een paar jaar geleden, in het museum in Hellevoetsluis. "Toen vroegen mensen zich af waar we dit skelet hadden opgegraven. Ik zei toen dat we dat niet hebben opgegraven, maar dat het van 185 verschillende mammoeten is."

Noordzee

De Noordzee is de grootste vindplaats van fossielen ter wereld, vertelt de directeur van het museum, Arie van den Ban. "Het is een zee waar druk op gevist wordt, dus daar wordt ook enorm veel gevonden", legt hij uit.

Het museum beschikt dan ook over een behoorlijke schatkamer aan fossielen uit de Noordzee. "Als je het skelet goed kent en je hebt een gigantische collectie, kan je dat gaan sorteren en skeletten samen gaan stellen", vult Mol aan.

Vanaf begin juni zijn naast de stier, ook de koe en het kalf samen te zien voor het publiek. En dat terwijl de mammoetstier juist gescheiden leefde van de kudde in de prehistorie. "Wat wij nu willen laten zien, is dat er een enorm groot verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke dieren."

Determinatiedag

Ook op het strand zelf worden regelmatig fossielen gevonden. Bezoekers die denken een pareltje in handen te hebben, kunnen dat op zondag 27 mei laten onderzoeken door de aanwezige experts. Dan vindt de determinatiedag plaats in het Hellevoetse museum.