Deel dit artikel:











Politie haalt Vlaardingse drugslijn uit de lucht Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een telefoonlijn die gebruikt werd voor de handel in drugs in Vlaardingen, is woensdagavond door de politie uit de lucht gehaald. De politie kwam de drugslijn op het spoor in het onderzoek naar een schietpartij op de Dirk de Derdelaan in Vlaardingen-West halverwege april.

'Appie West Best', zoals de drugslijn heette, was 24 uur per dag te bellen voor drugs. Naast 'Appie' zijn ook twee medeleveranciers aangehouden. De drie verdachten van 21 en 23 jaar oud komen uit Vlaardingen. Een van hen is inmiddels vrijgelaten. De twee 23-jarige mannen zijn vrijdag voorgeleid en blijven voorlopig vastzitten. Na de aanhoudingen zijn hun woningen doorzocht. Daar trof de politie heroïne, cocaïne, wapens en contant geld aan. Of de schietpartij in april te maken heeft met de drugshandel, wordt onderzocht.