Patiëntjes Sophia rijden mee in bijzondere auto's

Het is een speciale dag voor patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Meer dan veertig bijzondere auto's worden deze zaterdag ingezet om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen tijdens een toertocht.

De tocht is zaterdagochtend begonnen bij het golfterrein aan de Kleiweg in Rotterdam en eindigt zaterdagmiddag bij een brasserie aan de Waalhaven. Onderweg wordt er geluncht bij een Italiaans restaurant in Hendrik-Ido-Ambacht.

Het evenement wordt georganiseerd door Sophia Cars & Kids. "De rit is bedoeld voor kinderen die onder langdurige behandeling staan bij het Sophia Kinderziekenhuis", zegt de organisator. "Hun leven staat vaak in het teken van hun ziekte of aandoening. Door deze dag hoopt Sophia Cars & Kids de kinderen hun ziekte even doen te vergeten."