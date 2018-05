Berber DuPoint uit Dordrecht vroeg:

Hoe schrijf je officieel een letter na een huisnummer? Met een spatie, zonder spatie, met een hoofdletter, met een streepje? Of verschilt dat per straat of gemeente?

Is het 12A, 12-A, 12a of 12 A?

