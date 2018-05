Deel dit artikel:











Luiten klaar in België Joost Luiten

Joost Luiten is op de Belgian Knockout in Antwerpen uitgeschakeld. De Rotterdamse golfer verloor in de eerste ronde van de knock-outfase in een duel over negen holes van Joachim B. Hansen uit Denemarken. Zij gingen gelijk op tot aan de laatste hole, waarna het voor Luiten mis ging met een bogey.

De Belgian Knockout op golfbaan Rinkven is een nieuw toernooi op de Europese Tour met een andere opzet. Na de eerste twee ronden gaan de eerste 64 van de ranglijst man-tegen-man door in een knock-outsysteem. Luiten plaatste zich als 39e voor de afvalrace, maar hij verslikte zich in zijn eerste tegenstander.