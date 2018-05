Neptunus met twee punten weg uit Noord-Brabant

Curaçao Neptunus heeft zaterdag de uitwedstrijd tegen Glaskoning Twins met een zege afgesloten. De Rotterdamse honkballers wonnen in Oosterhout met 3-1, waardoor de ongeslagen status in de hoofdklasse gehandhaafd blijft.

Het team van coach Ronald Jaarsma pakte in de eerste twee innings telkens een punt via Stijn van der Meer en Dudley Leonora (2-0). Tijdens de derde inning kroop Glaskoning Twins weer dichterbij door de 2-1 te maken, maar Jochem Koedijk zette in de vijfde inning de stand op 3-1 in het voordeel van de Rotterdammers.

Neptunus is na elf wedstrijden nog altijd de lijstaanvoerder van de hoofdklasse met 22 punten. Zondag komt Glaskoning Twins in Rotterdam op bezoek.