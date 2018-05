Deel dit artikel:











Duarte met vertrouwen naar Sparta-FC Emmen: 'Weten met druk om te gaan' Deroy Duarte

Deroy Duarte heeft een dubbel gevoel overgehouden aan het eerste duel van Sparta tegen FC Emmen. De middenvelder vindt dat zijn ploeg in Drenthe niet optimaal speelde en meer uit de wedstrijd kon halen. Over de niet gegeven penalty is hij stellig: "Iedereen kan fouten maken. Maar is er eindelijk een videoref, dan wordt er alsnog een fout gemaakt. Dat is wel gek."

Maar Duarte voelt zich niet bestolen: "We speelden niet goed, kunnen veel beter en hebben FC Emmen het gevoel gegeven dat er iets te halen viel. Dat mag niet." De middenvelder beseft het belang van het slotduel. "Het neemt veel druk mee, maar de vorige wedstrijd ook. We weten hoe we met druk om moeten gaan." Betrokkenheid

Duarte, die al sinds de jeugd voor Sparta speelt, trekt zich het lot van de club aan. Van supporters tot medewerkers: de middenvelder weet de gevolgen bij een eventuele degradatie. "Ik voel me zeker betrokken. Je weet wat het met de club doet", zegt Duarte. "0-0 is een lastige uitslag. We moeten thuis kunnen winnen van FC Emmen. Ik ga er met vertrouwen naar toe." Duarte, die al sinds de jeugd voor Sparta speelt, trekt zich het lot van de club aan. Van supporters tot medewerkers: de middenvelder weet de gevolgen bij een eventuele degradatie. "Ik voel me zeker betrokken. Je weet wat het met de club doet", zegt Duarte. "0-0 is een lastige uitslag. We moeten thuis kunnen winnen van FC Emmen. Ik ga er met vertrouwen naar toe." Wat Duarte nog meer te vertellen had over het komende duel tussen Sparta en FC Emmen, zie je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.