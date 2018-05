Scoren zonder de bal te zien

Hoewel (vrijwel) niemand de bal heeft gezien op het veld van voetbalvereniging Smitshoek in Barendrecht, werd hij goed geraakt zaterdagmiddag. Een tiental deelnemers deed mee aan een clinic blindenvoetbal, georganiseerd door Gehandicaptensport Nederland.

In vergelijking met een bezoek aan De Kuip of Het Kasteel is het stil op én rond het veld. Geen spelers die elkaar aanmoedigen en coachen, maar het zachte gerinkel van een belletje. “Dat belletje zit in de bal”, legt Thomas Res van Gehandicaptenzorg Nederland uit. “Op manier kunnen de spelers de bal lokaliseren, dat gebeurt op gehoor.”

"Het is leuk om weer een keer te voetballen. Het geeft een heerlijk gevoel om met de bal bezig te zijn, vrij te zijn", zegt een van de deelnemers. "Het is tegelijk ook een ingewikkeld spel, dus je moet geconcentreerd zijn. Je bent constant bezig met 'waar is de bal'. Dat is nog veel technischer dan wanneer je de bal kunt zien."

In vergelijking met andere landen is blindenvoetbal in Nederland een zeer kleine sport. Zo vormen België en Frankrijk samen een competitie, iets waar Gehandicaptensport Nederland ook naar streeft. Res: "Deze clinic is daar een onderdeel van. Zo maken zo veel mogelijk mensen kennis met de sport, zodat we er op de lange termijn mee aan de slag kunnen gaan."