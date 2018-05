Deel dit artikel:











Brand in Rotterdamse metrotrein Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In een lege wagon van een metrotrein is zaterdagavond brand ontstaan. Dat gebeurde op een werkterrein van vervoerder RET aan de Nautastraat in Rotterdam.

Op het terrein worden metrovoertuigen onderhouden. Er zaten geen passagiers in de wagon. De brandweer had de brand in het metrostel binnen een half uur geblust. Een ambulance heeft een medewerker van de RET nagekeken die in de rook had gestaan. De brand is mogelijk ontstaan doordat de remmen van de wagon vastliepen.