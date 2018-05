Deel dit artikel:











Cricket: Excelsior '20 te sterk voor VOC Cricket

De cricketderby tussen Excelsior '20 en VOC in de topklasse is zaterdag geëindigd in een Schiedamse overwinning. Aan de Parkweg won Excelsior '20 met vier wickets na 102 runs (6 out), terwijl de Rotterdammers all out was na 100 runs.

Na deze overwinning delen de Schiedammers samen met Dosti uit Amsterdam de koppositie met acht punten uit vier wedstrijden. VOC vindt zichzelf terug op de vierde plaats met vier punten uit vier confrontaties. Promovendus Sparta blijft goede zaken doen. De ploeg uit Capelle aan den IJssel behaalde drie runs meer dan VRA: 151 runs (7 out) tegenover 148 runs (all out). Sparta zegevierde met drie wickets en is na vier wedstrijden de nummer drie van de topklasse met zes punten. Punjab kon niet winnen bij HBS. De Rotterdammers waren all out na 242 runs. De Haagse club stelde daar 304 runs (4 out) tegenover. Na vier wedstrijden is Punjab de puntloze hekkensluiter.