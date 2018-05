Roparun 2018: 'teams liggen op schema'

De deelnemers aan de 27ste editie van de Roparun liggen op schema. Vroeg in de middag vertrokken de eerste teams vanuit de twee startplaatsen Hamburg en Parijs. Ze leggen de in totaal 500 kilometer af in estafettevorm en moeten als alles goed gaan maandag in Rotterdam finishen.

"We staan bij het mooie Wangersen, een eindje buiten Bremen. Daar hebben ze een checkpoint ingericht", aldus verslaggever Aad Hoogendijk zaterdagavond op Radio Rijnmond.

"De loper wordt begeleid door twee fietsers, een voor en een na de loper. De achterste fietser tekent dan af dat ze langsgeweest zijn. Daarmee is gelijk gecontroleerd of je ongeveer op de tijd loopt die je hebt opgegeven, of alles in orde is met je team en of je niet stiekem de boel een klein beetje betoeterd."

De start van de 345 teams gaat nog door tot de vroege zondagochtend. Doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor mensen met kanker. De teams met de minst geoefende lopers vertrekken als eerste, de snelste lopers zijn als laatste aan de beurt.

Volgens Hoogendijk is het nog een hele operatie om iedereen over twee dagen veilig aan te laten komen in Rotterdam. "Als een team niet aankomt bij een checkpoint gaan ze kijken wat er aan de hand is en maatregelen nemen."

De Roparun werd in 1992 voor het eerst georganiseerd als estafetteloop van Rotterdam naar Parijs. Toen deden er nog maar dertien teams mee. Veertien jaar geleden werd de route omgedraaid. En in 2012 werd de route vanuit Hamburg toegevoegd. Normaal is de finish op de Coolsingel, maar vanwege werkzaamheden is de organisatie uitgeweken naar de Binnenrotte.



Beleef de Roparun mee op Radio Rijnmond met met regelmatige live bijdragen. Op TV Rijnmond maandag de finish live tussen 15:00 en 19:00 uur. Om 19.15 uur start de samenvatting.