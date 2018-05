Amateurvoetbal: ASWH met negenklapper langs Magreb '90

ASWH heeft zaterdagmiddag in de derde divisie flink uitgehaald tegen de gedegradeerde hekkensluiter Magreb '90. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht verpletterde de gasten uit Utrecht met maar liefst 9-0. Het duel werd met een kwartier uitgesteld, omdat de rode lantaarn te weinig spelers had om de wedstrijd te beginnen.

Lars Bosscha (3x), Peter Verhoeve en Ismail Yildirim scoorden in de eerste helft. Nick Slotboom, Jerson Anes Ribeiro, Yildrim en Akin Arslan maakten in de tweede helft de treffers. Magreb '90 speelde de wedstrijd uit met tien man. ASWH is na 33 wedstrijden de nummer elf van de competitie met 44 punten.

In de strijd tegen degradatie deden Capelle en Spijkenisse allebei goede zaken. De teams wonnen hun cruciale wedstrijden.

Capelle won met 3-1 op bezoek bij Jong FC Volendam. Olaf van der Sande (2x) en Gertjan Rothman waren trefzeker namens de gasten. De groenhemden hebben met één duel te gaan nog een kans om zich rechtstreeks te handhaven. ONS Sneek mag volgende week dan niet winnen en Capelle, dat met 35 punten als vijftiende op een nacompetitieplaats staat, moet drie punten pakken.

Spijkenisse verraste met een 2-0 overwinning tegen nummer twee Scheveningen. De doelpunten kwamen op naam van Adam El Fazazi en Serginho van Axel-Dongen. Het team van trainer Peter Wubben is nog niet zeker van de zestiende plaats, die Spijkenisse zou verplichten tot spelen van de nacompetitie. ACV staat zeventiende met een puntje minder. Wanneer Spijkenisse (dertig punten) nog één plekje zakt, dan degradeert de ploeg naar de hoofdklasse.

Tweede divisie

Barendrecht won met 3-0 op bezoek bij FC Lienden met treffers van Joey Jongman, Jeffrey Aarts en Daniel Esajas. De ploeg van Adrie Poldervaart is na 33 duels vierde met 58 punten.

Excelsior Maassluis zegevierde met 2-1 in Groesbeek bij De Treffers. Dean van Ooijen en Niels Redert scoorden namens de Tricolores. Het team van coach Jeroen Rijsdijk staat op de zesde plaats met 51 punten.

Jong Sparta kon op Het Kasteel een nederlaag tegen asv De Dijk niet voorkomen (2-3). De Amsterdammers maakten in de blessuretijd de winnende goal. Janne Saksela en Youssef El Kachati hadden de belofteploeg met hun treffers nog op een riante 2-0 voorsprong gezet. Jong Sparta is de nummer elf van de competitie met 43 punten.

Hoofdklasse A

RVVH leed op eigen veld een pijnlijke 5-0 nederlaag tegen Ter Leede. De ploeg uit Ridderkerk, die vijftiende staat, moet volgende week winnen bij SteDoCo om de nacompetitie te halen. Als het team gelijk speelt of verliest, dan is RVVH gedegradeerd naar de eerste klasse.

Rijsoord moet ook nog flink aan de bak. De Ridderkerkers pakten op bezoek bij Zwaluwen een punt (1-1), waardoor de wit-blauwen na 29 duels op de veertiende plek staan met 26 punten. Als Rijsoord daar eindigt, dan speelt de ploeg nacompetitie om lijfsbehoud. In Vlaardingen maakte Dennis van Rijn namens de thuisploeg het openingsdoelpunt, Khalid Rahli scoorde voor de gasten de gelijkmaker. Zwaluwen, negende met veertig punten, speelt nergens meer om.

Smitshoek heeft zich met een 3-2 zege op directe concurrent AFC veilig gespeeld. In de tweede helft bogen Bart Deprez, Jurien Reinata en Luc Delmee met hun goals een 2-0 achterstand om. De oranjehemden zijn na 29 wedstrijden elfde met 34 punten.

SteDoCo gaat zich langzaam opmaken voor de nacompetitie om promotie naar de derde divisie. De ploeg uit Hoornaar won in Mijdrecht met 5-1 van de gedegradeerde hekkensluiter door doelpunten van Bryan Jongeneel, Gino Boers (2x), Remco Buist en Hakan Tokul. Het team van coach Frans Adelaar vindt zichzelf na 29 wedstrijden terug op de derde plaats met 57 punten.