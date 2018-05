ARCHIEF: Sparta in extremis eredivisionist na zege in Helmond

Vraag aan een Spartaan waar die was op 9 juni 2005 en dan weet hij of zij het direct. Op deze donderdagavond promoveerde de Kasteelclub na drie jaar voetballen in de eerste divisie naar de eredivisie. In de laatste wedstrijd van de nacompetitie werd Helmond Sport met 2-1 verslagen, waardoor Sparta aan het feest kon.

Het zag er in eerste instantie nog slecht uit voor de Rotterdammers. Nelson Wau zette de Brabanders na bijna een uur spelen op 1-0. Sparta zette in de 73e minuut de stand gelijk met een doelpunt van Mustapha Riga (1-1), die dat seizoen in de eerste divisie 22 keer het net vond. Uiteindelijk maakte Rachid Bouaouzan in de laatste minuut met zijn treffer voor Sparta een einde aan alle onzekerheid (1-2).

Sparta is in deze eeuw vaak niet succesvol geweest in de nacompetitie, maar op die ene avond in 2005 waren de voetbalgoden Spangen gunstig gezind. Zondag moeten de Rotterdammers winnen van FC Emmen om zich in de eredivisie te handhaven.

Luister hierboven naar het verslag van Helmond Sport-Sparta (1-2) uit het seizoen 2004/2005 op Radio Rijnmond.