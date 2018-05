Buitenlands voetbal: prijzen voor regiogenoten in Turkije en Duitsland

Garry Mendes Rodrigues is zaterdagavond met Galatasaray kampioen van Turkije geworden. De Rotterdammer won met zijn club met het minimale verschil op bezoek bij Göztepe (0-1). De buitenspeler begon als basisspeler aan de kampioenswedstrijd.

Rodrigues is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Turkse topclub. Hij scoorde dit seizoen negenmaal voor Galatasaray. Na afloop van de wedstrijd gingen feestende supporters in Rotterdam de straat op .

DFB Pokal

In de Duitse bekerfinale verraste Eintracht Frankfurt door grootmacht Bayern München in het Olympisch Stadion van Berlijn met 3-1 te verslaan. Bij de bekerwinnaar verschenen oud-Spartaan Jetro Willems en voormalig Feyenoorder Jonathan de Guzman aan de aftrap. Eintracht Frankfurt mag na deze overwinning deelnemen aan de Europa League.

Serie A

Rick Karsdorp is bij zijn Italiaanse club AS Roma opgenomen in de wedstrijdselectie voor het laatste competitieduel tegen Sassuolo. De oud-verdediger van Feyenoord kwam bijna heel het seizoen niet in actie vanwege verschillende blessures. Zijn enige wedstrijd voor de Romeinen speelde hij op 25 oktober 2017 tegen Crotone.

Ligue 1

Memphis Depay heeft Olympique Lyon in de Franse competitie met een hattrick aan een ticket voor de Champions League geholpen. De voormalig jeugdspeler van Sparta maakte alle doelpunten van zijn ploeg in de gewonnen thuiswedstrijd tegen OGC Nice: 3-2. Lyon eindigde daardoor op de derde plek in de Franse competitie en gaat samen met kampioen Paris Saint-Germain en AS Monaco de Champions League in.