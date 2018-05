Deel dit artikel:











Rotterdamse tafeltennisser Wijers landskampioen Barry Wijers

De Rotterdamse tafeltennisser Barry Wijers is zaterdag in Hilversum met zijn team Itass DTK'70 kampioen van Nederland geworden. Titelhouder Taverzo uit Zoetermeer werd met 3-2 verslagen. Het is de eerste landstitel voor de tafeltennisvereniging uit Klazienaveen.

In het eerste van de vijf duels verloor Wijers met 3-1 van Kalinikos Kreanga (12-10, 13-11 en 11-4). Tijdens het laatste duel moest de Rotterdammer weer in actie komen. Daarin sleepte de tafeltennisser in een vijfsetter tegen Dorian Nicolle de titel binnen (11-9, 2-11, 6-11, 11-5 en 5-11).