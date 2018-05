Alblasserdammers zwaargewond bij mishandeling

Twee mannen zijn tijdens het uitgaan zwaargewond geraakt. De Alblasserdammers van 20 en 43 jaar liepen over de Dam in hun plaats toen ze plotseling werden belaagd door twee mannen.

Volgens eerste verklaringen zouden de slachtoffers in de nacht van vrijdag op zaterdag kort na 02:00 uur op straat woorden hebben gehad met de twee. Eerst leken de verwondingen mee te vallen. De 43-jarige man is zelf op de fiets naar huis gegaan. Pas toen hij zaterdag wakker werd, merkte hij volgens de politie dat zijn gezicht compleet verbouwd was.

Op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis constateerde de arts bij hem een hersenschudding, gebroken jukbeen en gebroken kaak. Hij mag voorlopig nog niet naar huis en krijgt zware pijnstillers. De 20-jarige zal ook een operatie moeten ondergaan voor een scheefgeslagen neus.

Op basis van het signalement wist de politie kort na de mishandeling twee 20-jarige Papendrechters aan te houden. Zaterdagavond zaten de twee nog steeds vast.

De politie weet nog niet precies wat de aanleiding van de mishandeling is geweest en zoekt daarom mensen die mogelijk iets gezien hebben.