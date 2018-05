Deel dit artikel:











LIVE: Sparta-FC Emmen (1-3) Sparta-FC Emmen

Sparta moet zondag winnen van FC Emmen om zich veilig te spelen in de eredivisie. De Rotterdammers speelden afgelopen donderdag met 0-0 gelijk in Drenthe en moeten dus flink aan de bak tegen de ploeg uit de eerste divisie. Natuurlijk volgt RTV Rijnmond Sport dit cruciale duel in de nacompetitie.

Om 14:30 uur wordt er op Het Kasteel afgetrapt. Bart Nolles presenteert Radio Rijnmond Sport en FC Rijnmond . De radiocommentatoren bij Sparta-FC Emmen zijn Sinclair Bischop en Dennis van Eersel. Het verslag hoor je via deze link . LIVE: Sparta - FC Emmen 1-3 (1-1) 28' 1-0 Stijn Spierings

38' 1-1 Michael Chacon

59' 1-2 Anco Jansen

66' 1-3 Alexander Bannink Opstelling Sparta: Nienhuis; Floranus, Fischer (64' Dervisoglu), Vriends, Dougall; Van Moorsel (60' Alhaft), Mühren, Sanusi; Duarte, Friday, Spierings (60' Verhaar)