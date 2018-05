Deel dit artikel:











Volg Sparta-FC Emmen via RTV Rijnmond Sparta-FC Emmen

Sparta moet zondag winnen van FC Emmen om zich veilig te spelen in de eredivisie. De Rotterdammers speelden afgelopen donderdag met 0-0 gelijk in Drenthe en moeten dus flink aan de bak tegen de ploeg uit de eerste divisie. Natuurlijk volgt RTV Rijnmond Sport dit cruciale duel in de nacompetitie.

Radio Vanaf 13:00 uur begint Radio Rijnmond Sport met presentator Bart Nolles, die samen met verslaggevers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zal vooruitblikken op deze belangrijke wedstrijd voor Sparta. Om 14:30 uur start deze confrontatie en hoor je live het radioverslag. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 18:00 uur. Vanaf 13:00 uur begint Radio Rijnmond Sport met presentator Bart Nolles, die samen met verslaggevers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zal vooruitblikken op deze belangrijke wedstrijd voor Sparta. Om 14:30 uur start deze confrontatie en hoor je live het radioverslag. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 18:00 uur. Televisie Na Radio Rijnmond Sport kun je meteen doorschuiven naar FC Rijnmond, waar Nolles aan tafel trainer Jos van Eck, oud-Spartaan Sjaak Polak en analist Emile Schelvis ontvangt. Zij zullen uitgebreid terugblikken op Sparta-FC Emmen. Na Radio Rijnmond Sport kun je meteen doorschuiven naar FC Rijnmond, waar Nolles aan tafel trainer Jos van Eck, oud-Spartaan Sjaak Polak en analist Emile Schelvis ontvangt. Zij zullen uitgebreid terugblikken op Sparta-FC Emmen. FC Rijnmond start al om 18:30 uur op ons Facebook-account . Daar kun je meepraten en vragen stellen aan de tafelgasten. Na 20:00 uur is de regionale voetbaltalkshow ook op TV Rijnmond te zien. Online Verder zijn we heel de dag op onze website en sociale mediakanalen flink actief. Verder zijn we heel de dag op onze website en sociale mediakanalen flink actief. Kortom: bij RTV Rijnmond hoef je niets te missen van de belangrijke nacompetitiewedstrijd tussen Sparta en FC Emmen.