Rotterdammer aangehouden voor botsing tegen hoogwerker

Bij een aanrijding tussen een auto en een hoogwerker op de Suurhoffbrug bij Europoort zijn zaterdag op zondagnacht vier gewonden gevallen. Alle vier zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder is aangehouden.

Drie slachtoffers waren aan het werk op de brug en zaten boven de bak van de hoogwerker toen de auto er tegenaan reed. Ze waren voor ProRail aan het werk. De vierde is de bestuurder van de personenwagen.

De drie collega's vielen uit de bak van de hoogwerker. Twee zijn licht gewond geraakt, één heeft meerdere botbreuken. De 29-jarige bestuurder uit Rotterdam wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

Of de Rotterdam alcohol op had, is nog niet bekend. Er is bloed afgenomen voor onderzoek.