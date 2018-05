Roparun 2018: 'Ieder jaar zeggen we: nooit meer!'

"Ieder jaar zeggen we 'nooit meer', tot het inschrijven weer begint", vertelt het Rotterdamse Mourik Running Team met nummer 38. "Het Roparun-virus bestaat echt."

Vanuit Parijs en Hamburg fietsen, lopen, rennen en rijden deelnemers van ruim 300 teams richting de eindstreep op de Binnenrotte. Vanuit Parijs is het 529 kilometer, maar met 565 kilometer ligt Hamburg net wat verder van de finish in Rotterdam.

"We hebben vier keer Parijs-Rotterdam gedaan, en nu ook een paar keer vanaf Hamburg en deze route is mooier. Er staat ook meer publiek langs de route." Via Roparun Live zijn de lopers en fietsers te volgen.

De Roparun is ook via de livestream te volgen:



De Roparun werd in 1992 voor het eerst georganiseerd als estafetteloop van Rotterdam naar Parijs. Toen deden er nog maar dertien teams mee. Veertien jaar geleden werd de route omgedraaid. En in 2012 werd de route vanuit Hamburg toegevoegd.

Normaal is de finish op de Coolsingel, maar vanwege werkzaamheden is de organisatie uitgeweken naar de Binnenrotte.

Na een gebroken nacht lopen en fietsen de deelnemers door richting Rotterdam. "Ze zijn allemaal goed de nacht doorgekomen", vertelde verslaggever René Toonen zondagmorgen op Radio Rijnmond. Hij reist mee vanuit Parijs. "Ik zie iedereen nog steeds lachen."

De nacht in Duitsland was koud, maar de ochtend was daardoor mogelijk nog mooier, zei verslaggever Aad Hoogendijk. "Dan kom je over het Duitse platteland en daar is niets behalve gras en bomen. Langzaam hoor je dan meer vogels en wordt de lucht steeds lichter."

"We doen het allemaal voor dat ene doel", vertelde een deelnemer. "Kanker de wereld uit helpen."

Ongelukjes zitten in een klein hoekje, zo merkte ook Anita van Ahoy Runners. Ze heeft haar voet bezeerd, maar niet bij het lopen. "Ik viel op z'n Anita's uit de bus", vertelt ze. Het is nog afwachten of ze nog mag doorgaan. Toch kunnen de renners uit Rotterdam nog steeds lachen.



Volgens Stichting Roparun is het opvallend dat er dit jaar meer problemen zijn met de auto's, zeker met wagens die niet meer willen starten. Er zouden te veel apparaten opgeladen worden via de sigarettenaanstekers.