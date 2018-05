Deel dit artikel:











Volg de Roparun: 'We doen het allemaal voor dat ene doel' Foto: Stichting Roparun De routes vanuit Hamburg en Parijs naar de Binnenrotte in Rotterdam Het Boskalisteam uit Papendrecht is de nacht doorgekomen. Foto: Robin Knook op Twitter Even de benen losmaken voor de volgende kilometers Foto: Stichting Roparun Foto: Stichting Roparun Foto: Stichting Roparun

De eerste teams van de Roparun zijn bijna op de helft. De ruim 300 deelnemende teams moeten ruim vijfhonderd kilometer lopen of fietsen. Vanuit Parijs is het 529 kilometer, maar met 565 kilometer ligt Hamburg net wat verder van de finish in Rotterdam.

Vanuit Parijs en Hamburg fietsen, lopen, rennen en rijden de deelnemers richting de eindstreep op de Binnenrotte. "We doen het allemaal voor dat ene doel", vertelde een deelnemer. "Kanker de wereld uit helpen." Via Roparun Live zijn de lopers en fietsers te volgen. De Roparun is ook via de livestream te volgen:

De Roparun werd in 1992 voor het eerst georganiseerd als estafetteloop van Rotterdam naar Parijs. Toen deden er nog maar dertien teams mee. Veertien jaar geleden werd de route omgedraaid. En in 2012 werd de route vanuit Hamburg toegevoegd. Normaal is de finish op de Coolsingel, maar vanwege werkzaamheden is de organisatie uitgeweken naar de Binnenrotte. Na een gebroken nacht lopen en fietsen de deelnemers door richting Rotterdam.