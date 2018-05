Deel dit artikel:











Gewonde bij brand in Hellevoetsluis Foto: Alexander Schippers

Een bewoonster van een zorginstelling Hellevoetsluis is zondagochtend gewond geraakt na een korte brand. De instelling is gevestigd aan aan de Goudesteinstraat. De brand brak uit in één van de kamers door nog onbekende oorzaak uit rond 9:00 uur. Er was veel rookontwikkeling. De brandweer wist de brand vrij snel te blussen. De bewoonster liep brandwonden op en heeft rook ingeademd. Ze is naar een ziekenhuis gebracht.