Polak in FC Rijnmond Sjaak Polak

Oud-voetballer Sjaak Polak is zondagavond te gast in de laatste aflevering van FC Rijnmond van dit seizoen. Hij komt uitgebreid napraten over de degradatie van Sparta na de 3-1 nederlaag op Het Kasteel tegen FC Emmen.

Presentator Bart Nolles ontvangt niet alleen deze voormalig Spartaan aan tafel. Ook analist Emile Schelvis en chef sport Ruud van Os schuiven aan. Om 18:30 uur gaat FC Rijnmond live op de Facebook-pagina van RTV Rijnmond Sport , waar je kunt meepraten. Ook kun je daar vragen stellen aan de tafelgasten. Na 20:00 uur is de regionale voetbaltalkshow ook op TV Rijnmond te zien. FC Rijnmond wordt vervolgens ieder uur herhaald.