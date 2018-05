Weer geen punten voor Bendsneyder

Deel dit artikel:











Bo Bendsneyder

Bo Bendsneyder heeft zondag geen punten kunnen pakken in de Grote Prijs van Frankrijk. De Rotterdamse wegracer eindigde op het circuit van Le Mans als zestiende. Dat was één plek te laag voor zijn eerste WK-punt. Hij evenaarde wel zijn beste klassering in de Moto2, waarin Bendsneyder dit seizoen debuteert.

Francesco Bagnaia uit Italië won de race en verstevigde zijn leidende positie in de WK-stand. De Spanjaard Álex Márquez werd tweede, zijn landgenoot Joan Mir finishte als derde in Le Mans.