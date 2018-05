Deel dit artikel:











De Wolf over titel Spakenburg: 'Maar drie uur geslapen' John de Wolf (links) in gesprek met Emile Schelvis en Bart Nolles

John de Wolf kan zijn geluk niet op na het behalen van het kampioenschap in de derde divisie zaterdag met SV Spakenburg. De trainer van De Blauwen had kleine oogjes na het feest in het vissersdorp. "Ik heb maar drie uur geslapen. Om 05:15 uur werd ik al wakker", lacht de oud-verdediger van Feyenoord.

"Ik heb nooit gedacht dat we het kampioenschap zouden mislopen. We wisten dat we het zouden halen, alleen niet wanneer." Dat bleek dus één wedstrijd voor het einde van de competitie. Spakenburg heeft negen punten voorsprong op nummer twee Scheveningen. "We hebben het groot gevierd met de club, maar als trainer moet je een beetje aan de zijkant staan en vooral genieten." De Wolf heeft het goed naar zijn zin bij Spakenburg, waarmee hij komend seizoen in de tweede divisie zal uitkomen. De derby tegen aartsrivaal IJsselmeervogels wordt dan weer in ere hersteld. "Spakenburg hoort op het hoogste niveau", aldus De Wolf. Luister hierboven naar het gesprek van Emile Schelvis en Bart Nolles met De Wolf over het kampioenschap van Spakenburg. Ook bespreken zij de trainersambities van de trainer.