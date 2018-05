Roparunners dragen hun dierbaren mee

Wat als een teamlid op het laatste moment moet afhaken voor de Roparun, omdat hij of zij kanker heeft? Dan neem je diegene toch mee, dacht zowel Team Flink, als Team Robeco. De een draagt Wendy mee aan een ketting, de ander geeft Eric aan een collega door in een estafettestokje.

De Roparun is een jaarlijkse estafetteloop van Parijs of Hamburg naar Rotterdam. Teams halen geld op voor palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn worden in deze specifieke zorgtak ondersteund.

Eric

“Eric is drie jaar lid van ons team geweest. Hij zou ook in 2017 weer als loper meegaan", vertellen de deelnemers van team 266 van Robeco. Hun collega Eric Hildernisse kreeg toen te horen dat de kanker was teruggekeerd.

"Woensdag mailde hij het team nog om ons succes te wensen. ‘Jullie zijn een stelletje kanjers. Ik ben in gedachten bij jullie, zeker bij de finish’, wetend dat hij er dan niet meer zou zijn." Eric overleed de dag voor het team naar Hamburg vertrok.

In het estafettestokje van het team zit een foto van Eric. De hardlopers geven die aan elkaar door. Na de finish in Rotterdam gaat het stokje naar de familie van Eric.

Bericht gaat verder onder de video



Wendy

Team Flink draagt een lange gedenkketting mee. "Elke schakel staat voor iemand met kanker", vertelt het team. "De ene persoon is overleden, anderen zitten nog midden in hun ziekte. Wij hebben de ketting bij ons en hij gaat elke keer mee in het busje dat de lopers en fietsers begeleidt.”

Op één van die schakels staat Wendy's naam. Ze zou dit jaar aansluiten bij Team Flink. "Kortgeleden heeft ze gehoord dat ze een tumor op haar lever heeft. Het is nog niet duidelijk of die goedaardig of kwaadaardig is. Maar lopen zat er niet in. Zo nemen we haar ook een beetje mee.”

Het jongste teamlid krijgt er kippenvel van, zo zegt ze tegen Stichting Roparun. “De mensen op die ketting zijn allemaal ziek of overleden zelfs. Als ik daar aan denk, krijg ik kippenvel. Ik ben gezond en ik vind het vet dat ik deze Roparun samen met mijn vader mag lopen."