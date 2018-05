Sparta na debacle tegen FC Emmen gedegradeerd uit eredivisie

Sparta is zondag gedegradeerd uit de eredivisie. De Kasteelclub verloor in eigen huis met 3-1 van FC Emmen, waardoor de rood-witten na twee jaar op het hoogste niveau van Nederland weer in de eerste divisie moeten acteren. De missie van trainer Dick Advocaat om de Rotterdammers in de eredivisie te houden is daarmee niet gelukt.

Beide ploegen begonnen de wedstrijd met veel spanning. Er ging veel fout en de teams creëerden weinig kansen. Sparta en FC Emmen hadden in de beginfase een paar speldenprikjes, maar de wedstrijd brak pas los na een klein half uur spelen. Stijn Spierings strafte balverlies van FC Emmen rond de middencirkel af en schoot na een sprint de bal achter Emmen-keeper Dennis Telgenkamp (1-0).

Na dit doelpunt ging Emmen, dat de bal vooral blind naar voren schoot, pas echt voetballen. Eerst was Gersom Klok gevaarlijk met zijn dribbel in de 37e minuut. Nauwelijks een minuut later was het wel raak voor FC Emmen. Michael Chacón, oud-FC Dordrecht, mocht helemaal vrij de 1-1 binnen knallen.

Catastrofe

De ellende zat vooral in de tweede helft. Net als afgelopen donderdag had Sparta in de tweede helft aanspraak op een penalty. Na 48 minuten werd Fred Friday foutief afgestopt in het zestienmetergebied, maar scheidsrechter Dennis Higler gaf op basis van beelden van de Video Assistant Referee (VAR) de Rotterdammers geen strafschop.

Vervolgens ging het van kwaad tot erger voor Sparta. Eerst was het Anco Jansen die net voor het uur met een afstandsschot de 1-2 op het scorebord zette. Zeven minuten later deelde Alexander Bannink namens Emmen de genadeklap uit aan de Rotterdammers (1-3). Sparta was vervolgens lamgeslagen en zag vlak voor tijd Kenneth Dougall na een smerige overtreding nog met een rode kaart het veld verlaten.

Komend seizoen begint de nieuwe trainer Henk Fraser met de Kasteelclub in de Jupiler League. Het is de derde degradatie in de clubhistorie van Sparta. FC Emmen promoveert voor het eerst naar het hoogste niveau van Nederland.

Sparta - FC Emmen 1-3 (1-1)

28' 1-0 Stijn Spierings

38' 1-1 Michael Chacon

59' 1-2 Anco Jansen

66' 1-3 Alexander Bannink

Rood: 87' Kenneth Dougall

Opstelling Sparta: Nienhuis; Floranus, Fischer (64' Dervisoglu), Vriends, Dougall; Van Moorsel (60' Alhaft), Mühren, Sanusi; Duarte, Friday, Spierings (60' Verhaar)