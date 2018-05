Fischer over degradatie Sparta: 'Dit doet pijn'

Sander Fischer is verslagen na de degradatie van Sparta tegen FC Emmen. "Ik heb kippenvel op mijn armen", aldus een teleurgestelde verdediger, die met 'schaamrood op de kaken' het publiek ging bedanken. "We hebben hen tekort gedaan. Dit doet pijn", is de eerste reactie van Fischer bij RTV Rijnmond.

"Ik denk dat een aantal spelers geen thuis hebben gegeven, omdat het niet ging zoals we willen", is hij streng op zijn ploeggenoten. "Je moet altijd blijven vechten. Dat was niet altijd zo vandaag." Over twee wedstrijden kreeg Sparta tweemaal geen strafschop. Fischer snapt daar niets van. "Dit is belachelijk. Je krijgt dan een andere wedstrijd. Maar het neemt niet weg dat we in het laatste half uur slecht voor de dag zijn gekomen om onszelf terug in de wedstrijd te brengen."

Fischer weet zijn toekomst nog niet: "Ik heb geen geheim gemaakt dat ik het naar mijn zin heb bij Sparta, maar de club had alleen een contract met mij in de eredivisie. Ik zal het van de week wel horen."

Wat Fischer nog meer te vertellen had over de degradatie van Sparta, hoor je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.