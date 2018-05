Advocaat: 'Allemaal schuldig aan degradatie Sparta, ook ik'

Trainer Dick Advocaat kwam afgelopen winter met veel goede hoop naar Sparta om de Kasteelclub in de eredivisie te houden. Na de 3-1 thuisnederlaag in de finale van de nacompetitie is dat niet gelukt. "We zijn daar allemaal schuldig aan. Ook ik", reageert De Kleine Generaal bij RTV Rijnmond.

"Ik kan de spelers niets verwijten, want zij hebben hun best gedaan en alles gegeven. Maar ik blijf het zeggen dat het te veel van hetzelfde is", zegt Advocaat, die ook kritisch op zichzelf is. "Daar heeft de staf ook fouten in gemaakt." Sparta was geen team, aldus de trainer. "Ondanks de goede wil."

'Vooral voor fans vervelend'

Spijt heeft Advocaat niet van zijn keuze: "Ik vind het vooral voor de fans vervelend. Het gaat bij hen verschrikkelijk aan het hart." De trainer van de Rotterdammers wil geen excuses gebruiken voor de degradatie. "We hebben geen gekke dingen gedaan. Iedereen speelde normaal gesproken op de eigen positie."

Einde loopbaan?

Over zijn toekomst wilde Advocaat niet diep ingaan. "Ik heb een mooie carrière gehad. We zullen zien waar dit eindigt. Dat zou best Sparta kunnen zijn."

Luister hierboven naar het volledige gesprek van Sinclair Bischop met Advocaat.