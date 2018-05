Roparunners: het is prachtig weer en we gaan lekker!

De Roparun 2018 verloopt tot nu toe voor de meeste teams zonder noemenswaardige problemen. Alle teams zijn nog in de race. "Het is prachtig weer en we gaan lekker", jubelt een van de deelnemers op social media.

Dat betekent niet dat het compleet koek en ei is. De organisatie van de estafetteloop tussen Parijs of Hamburg en Rotterdam schrijft op de eigen website over een team met veel pech: een loper is uitgevallen met een knieblessure en in hetzelfde team werd een fietser even onwel.

Team Politiek Rotterdam beleefde een nacht vol 'uitdagingen'. Maar de sfeer leek daar niet onder te lijden. Zingend vervolgde de ploeg zijn weg over de pikdonkere wegen. De songtekst? 'Rotterdam, de mooiste rotstad die er is....'

Team 229, het snelste team op de route Hamburg-Rotterdam, stuitte vlak bij de grensovergang op brug die niet meer dicht wilde. "Dat wordt omlopen", voorspelde de monteur die bezig was de boel te repareren.

Maar het bleek niet nodig. Luttele seconden later ging de brug weer omlaag en kon team 229 (met 400 andere lopers in het kielzog) over de geplande route verder.

Een impressie van wat de teams onderweg zoal beleven:



De deelnemers aan de Roparun finishen maandag op de Binnenrotte in Rotterdam. De eindstreep is dit jaar ergens anders, omdat gewerkt wordt aan de Coolsingel.