Sparta-voorzitter Westerhof: 'Niet per ongeluk gedegradeerd' Rob Westerhof

"We kunnen niet zeggen dat we per ongeluk zijn gedegradeerd. Het is een slecht jaar geweest. Dingen zijn niet goed gegaan", was de harde conclusie van Sparta-voorzitter Rob Westerhof bij RTV Rijnmond na de degradatie van zijn club tegen FC Emmen (1-3).

Westerhof wil niet over zijn toekomst als voorzitter van de Kasteelclub praten: "Ik vlieg maandag naar Hong Kong. Dan ben ik vier dagen even weg. We gaan dan snel samen zitten en kijken wat er komend jaar moet gebeuren." Er is geen hoofdschuldige, vindt Westerhof. Hij noemt het gebrek aan samenhang en de mindere kwaliteit van de spelers als redenen waarom Sparta is gedegradeerd. "We kunnen opnieuw gaan bouwen", sloot hij af. Kijk hierboven naar het volledige interview van Ruud van Os met Sparta-voorzitter Westerhof.