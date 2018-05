Deel dit artikel:











Eerste nederlaag honkballers Neptunus Curaçao Neptunus

Curaçao Neptunus is zondag voor het eerst onderuit gegaan in dit seizoen van de hoofdklasse. De Rotterdamse honkballers deden dat zelfs in eigen huis. Glaskoning Twins uit Oosterhout was met 7-5 te sterk voor het team van coach Ronald Jaarsma.

In de zesde inning gaf Neptunus een 4-0 voorsprong weg. Daarin maakten de Brabanders vier punten, waardoor de stand werd gelijkgetrokken (4-4). In de negende en laatste inning scoorden de Twins drie punten, terwijl de Rotterdammers daar maar één punt tegenover konden stellen. Na deze nederlaag moet Neptunus na twaalf duels de koppositie delen met L&D Amsterdam Pirates. Beide teams hebben 22 punten.