Meer dan honderd karateka's brengen eerbetoon aan legende Loek Hollander

Het was een heel bijzonder gezicht. De parking van het Rotterdamse metrostation Kralingse Zoom stond zondag vol met karateka’s. De sporters kwamen van heinde en verre om de 80ste verjaardag van Karatelegende Loek Hollander te vieren.

Vanaf de parkeerplaats rende de groep van zo'n honderd sporters naar het nabijgelegen huis van de karatekampioen. Ze gaven hem een cadeau en een gezamenlijke karatedemonstratie.

Het eerbetoon was een grote verrassing voor Loek Hollander. "Ik wist het niet. Het was stiekem georganiseerd allemaal. Ik vond het wel bijzonder!"

Zijn vrouw Adriana: "Het was geweldig. Hartverwarmend. Heel bijzonder en verrassend voor hem. Eigenlijk was hij tot tranen geroerd. Heel mooi!"

Kampioen

Hollander behoort tot de beste karateka’s ter wereld. Hij heeft het hoogste niveau van de sport bereikt: de tiende dan. "Hij is op karategebied een hele grote. In Nederland en Europa", zegt een van de sporters.

Hollander is erevoorzitter van de Nederlandse Karate Kyokushin Organisatie. Kyokushin is de hardste variant karate die er bestaat. Het is een full contact vechtsport, waarbij tegenstanders elkalar mogen slaan en trappen. Alleen slaan op het hoofd is taboe.