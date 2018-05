Brandweer brengt kat op het droge in Alblasserdam

De brandweer heeft zondagmiddag een kat gered uit een gang in een kademuur in Alblasserdam. Naar de eigenaar wordt nog gezocht.

De kat was ter hoogte van de oude sluis bij de Dam naar beneden gesprongen en kon daar niet meer weg. Iemand zag dit en meldde dit bij de brandweer.

Toen een brandweerman de kat wilde pakken, sprong het dier het water in, zwom een eindje en verdween daarna in een meterslange gang in de kademuur.

De brandweerman kroop ook de gang in en wist de kat met een schepnet te vangen. Medewerkers van de Dierenambulance hebben het dier, dat flink gestrest was, meegenomen naar Rotterdam.

De kat heeft geen chip. Wie weet waar hij thuishoort, kan contact opnemen met de Dierenambulance.