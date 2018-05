A16 richting Breda weer open na ongeluk

Snelweg A16 richting Breda is weer toegankelijk. Bij knooppunt Klaverpolder was de weg vanaf 19;00 twee uur lang dicht na een ongeluk.

Rijkswaterstaat raadde automobilisten aan om te rijden via Gorinchem. Omrijden via de A29 kon niet, omdat die is afgesloten voor wegwerkzaamheden.

Het ongeluk gebeurde rond 19;00 uur. Twee auto's klapten op elkaar en door rondvliegende auto-onderdelen raakten nog drie andere wagens bij het ongeval betrokken. Twee personen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.