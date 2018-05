FC Rijnmond over degradatie: 'Dit gaat lang duren voor Sparta'

De degradatie van Sparta naar de eerste divisie komt bij veel mensen hard aan. Ook bij oud-speler Sjaak Polak, die drie jaar voor de Rotterdammers speelde: "Het doet verschrikkelijk veel pijn. Een mokerslag. Dit gaat lang duren voor Sparta", zegt hij in FC Rijnmond.

"Mensen gaan met angst en beven de hond uitlaten omdat zij bang zijn voor die ontslagbrief", weet Polak, die met zijn gedachten bij de werkvloer van Sparta is. Hij beseft wat de gevolgen zullen zijn voor de Kasteelclub.

FC Rijnmond stond zondag geheel in het teken van de degradatie van Sparta. De Rotterdammers verloren op eigen veld met 3-1 van FC Emmen, waardoor de ploeg na twee jaar uit de eredivisie zakt. Presentator Bart Nolles besprak dit debacle ook met analist Emile Schelvis en chef sport Ruud van Os. Zij gaan dieper in over de rol van de spelers, trainer Dick Advocaat en het beleid van de club.