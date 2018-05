RijnmondExamenkoorts (7): een dagje extra stressen door Pinksteren

De eerste week van de examens zit erop. En doordat het Pinksteren is hebben de kandidaten een extra lang weekend om zich voor te bereiden op de tweede week.

Wat Tim betreft had het allemaal niet gehoeven.



Er is voor de havist nog genoeg te verhapstukken.



VWO'er Jelle overdenkt intussen wat hem nog te wachten staat.



En ja, de Feyenoordfan wijdt ook wat gedachten aan voetbal.



En Mitzi? Die neemt even afstand van alles. Ze gaat de paden op, de lanen in.



Doe jij ook examen dit jaar? Laat ons op social media weten hoe jij deze Pinksterdagen doorbrengt. Zit je steady boven de boeken? Of toch liever met vrienden of familie op het strand, in een bootje of het park?



Lukt het nog om gemotiveerd te blijven? Of slaat de uitputting nu toch echt toe? En hoe gaat het met leerlingen die meedoen aan de ramadan?



Post je berichten op social media met de hashtag #RijnmondExamenkoorts. Dan zie je ze ook terug in onze blog!