Deel dit artikel:











Vluchtende man door agenten in bil geschoten Foto: MediaTV

De politie heeft bij een aanhouding in een kraakpand zondagavond een man in zijn bil geschoten. In het pand in Rotterdam-Noord zou iemand een vuurwapen hebben gebruikt.

Agenten kwamen even voor middernacht af op de melding en zagen een man het pand verlaten die aan het signalement voldeed. De politie wilde hem aanhouden, maar de verdachte rende weg. Daarop losten agenten enkele waarschuwingsschoten, waar de verdachte niet op reageerde. Toen agenten gericht schoten, raakten ze hem in zijn achterwerk. De man is opgepakt. In het kraakpand aan de Louwerslootstraat vlakbij de Bergweg waren meerdere mensen en ook honden aanwezig. Het pand werd na de aanhouding ontruimd en later schoongemaakt. Het tramverkeer kwam door de afsluiting van de Bergweg stil te liggen.