Roparunners: kwiek en klaar voor de finish..!

De finish op de Binnenrotte komt voor de teams steeds dichterbij. Voor velen is de laatste wissel en de laatste etappe uren geleden aangebroken. Ondanks de vermoeidheid, lijken de meeste deelnemers nog een extra stoot energie te hebben gekregen:

Afgelopen nacht kregen de teams in verschillende dorpjes een warm onthaal, zoals in Almelo, Warnsveld en Zutphen. Voor velen was de grens met Nederland oversteken een mooi moment om bij stil te staan:



In Rotterdam zijn ze er in ieder geval klaar voor:



De teams begonnen zaterdagmiddag in de Franse hoofdstad Parijs. In Hamburg gingen ze een kwartier later op stap. Het doel van de Roparun is geld inzamelen voor de zorg voor mensen met kanker. De afgelopen 26 edities is al meer dan 78 miljoen euro opgehaald.