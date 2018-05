Column: Rood-wit gaat nooit verloren

Sparta is mijn club. Dat heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Een journalist hoort objectief en neutraal te zijn, zegt men dan. Dat is een terechte opmerking, maar even zo goed onmogelijk. Want iedereen die in de media werkt heeft, net als ieder ander persoon, een voorkeur. De één is opgegroeid met Feyenoord, de ander met Excelsior en ik ben al 49 jaar Spartaan. En dat gevoel schakel je niet zomaar even uit. Niet als het mee zit en ook niet als het tegen zit.

En dus huilt mijn hart en dat van mijn familie. De degradatie doet pijn. En of het dan terecht of onterecht is, doet niet ter zake. Volgend seizoen op vrijdagavond Sparta-Jong AZ is een bittere pil als je 100 keer liever op zondagmiddag naar Sparta-AZ kijkt.

Natuurlijk keek iedere Spartaan dit seizoen naar een aangekondigde dood. De twee petten van Pastoor, het onvermogen van de clubleiding op voetbaltechnisch gebied, de vele nietszeggende nieuwe spelers die kwamen en heel snel weer gingen, het ordinaire ontslag van Pastoor, het dramatische gerommel met opstellingen onder toptrainer Advocaat, de vele blessures, de terechte schorsing voor Kramer... ze hadden tot gevolg dat Sparta onherkenbaar en bizar slecht voetbalde. En dan is degradatie een logisch gevolg. Je zag het van verre aankomen.

Wie de schuldigen zijn? Wat de financiële gevolgen zijn? Dat doet er voor mij nu even niet toe. Daar ga ik als journalist de komende weken wel mee aan de slag. Wat nu overheerst is het gevoel van verdriet, maar ook van trots. Want als ieder nadeel inderdaad zijn voordeel heeft, is het dat de komende jaren alleen de échte Spartanen overblijven. Ergens in augustus zullen niet 11.000 maar zo’n 6.000 mannen en vrouwen kijken naar Sparta-RKC. En die 6.000 hebben een hele sterke band. Ze delen de onverwoestbare liefde voor de oudste en meest traditierijke club van het Nederlandse betaald voetbal.

We hebben het al twee keer meegemaakt, dus we weten hoe het voelt. Maar weet één ding: Henk en Henk zullen de komende jaren de steun krijgen van enkel oprechte rood-witten, van mensen voor wie 1 april een heilige dag is en Hamburg een bedevaartsoord. Voor wie de Sparta Marsch het enige volkslied is wat met de hand op het hart wordt gezongen.

Rood-wit is onze glorie, Rood-wit zit ons in ‘t bloed. Bij neerlaag of victorie, bij voor of tegenspoed. Rood wit gaat nooit verloren, en jaren nog hierna. Zullen wij laten horen: SP-AR-TA...’

Ruud van Os is eindredacteur sport bij RTV Rijnmond én Spartaan.