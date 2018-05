LIVE: Volg de ontknoping van de Roparun bij Rijnmond

De 8000 renners van de Roparun komen maandagmiddag aan op de Rotterdamse Binnenrotte in Rotterdam. De ruim 300 teams houden een estafetteloop vanuit het Duitse Hamburg en de Franse hoofdstad Parijs.

Het doel van de Roparun is geld inzamelen voor de zorg voor mensen met kanker. De afgelopen 26 edities is al meer dan 78 miljoen euro opgehaald.

De Roparun werd in 1992 voor het eerst georganiseerd als estafetteloop van Rotterdam naar Parijs. Toen deden er nog maar dertien teams mee. Veertien jaar geleden werd de route omgedraaid. En in 2012 werd de route vanuit Hamburg toegevoegd.

Normaal is de finish op de Coolsingel, maar vanwege werkzaamheden is de organisatie uitgeweken naar de Binnenrotte.

De ontknoping van de 27e editie van de Roparun is vanaf 12:00 uur live te volgen via Rijnmond.nl, Radio Rijnmond en de Rijnmond-app. Vanaf 15:00 uur kun je ook meekijken via TV Rijnmond.

Kijk hier of je jouw bekenden live over de finish ziet komen: