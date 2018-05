LIVE: Volg de ontkoping van de Roparun bij Rijnmond

De 8000 renners van de Roparun komen maandag aan op de Binnerotte in Rotterdam. De ruim 300 teams houden een estafetteloop vanuit het Duitse Hamburg en de Franse hoofdstad Parijs.

De ontknoping van de 27e editie van de Roparun is vanaf 12:00 uur live te volgen via Rijnmond.nl, Radio Rijnmond en de Rijnmond-app. Vanaf 15:00 uur kun je ook meekijken via TV Rijnmond.

Het doel van de Roparun is geld inzamelen voor de zorg voor mensen met kanker. De afgelopen 26 edities is al meer dan 78 miljoen euro opgehaald.