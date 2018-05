Deel dit artikel:











IJmuidse strandwacht helpt Hoekse collega's na gestolen waterscooter Foto: Strandwacht Hoek van Holland

De gestolen waterscooter van de Reddingsbrigade in Hoek van Holland is nog steeds niet terecht, maar de strandwacht in IJmuiden is hun collega's te hulp geschoten: de Hoekse brigade mag tijdelijk een waterscooter lenen.

Het opvallende en vooral zware vaartuig werd in de nacht van zaterdag op zondag gestolen. De scooter is met trailer en al meegenomen uit een loods in Hoek van Holland. Je tilt hem niet zomaar met zijn tweeën op, dus we denken dat er meerdere mensen bij betrokken zijn", zegt woordvoerder Brian Mo-Ajok van de brandweer. Gelukkig hebben ze nu een van hun collega's uit IJmuiden te leen gekregen: "We mogen er nu eentje van hen lenen, dus daar zijn we enorm dankbaar voor. Al hoort het natuurlijk niet zo te zijn." Asociaal

De commandant van de brandweer noemde de diefstal zondag op Twitter asociaal. "Het is alsof je een brandweerauto of ambulance steelt", zei Mo-Ajok tegen de De commandant van de brandweer noemde de diefstal zondag op Twitter asociaal. "Het is alsof je een brandweerauto of ambulance steelt", zei Mo-Ajok tegen de NOS De dieven hebben er daarnaast helemaal niets aan, tenzij ze hem overspuiten. "Hij is fel oranje met blauw-witte strepen. Je kan hem hier in Nederland niet zomaar gebruiken. Dus eigenlijk moet je hem dan overspuiten." De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft inmiddels aangifte gedaan van diefstal. De politie onderzoekt de zaak.