Eerste ploeg Roparun binnen: 'Prachtig, maar veelte ver'

Team KMA van de Koninklijke Militaire Academie is de eerste Roparunploeg die maandag de finish haalde. Ze werden feestelijk onthaald en bedekt met confetti.

Doordat de teams in verschillende fases zijn gestart, is team KMA niet per se het snelste team. De jonge militairen liepen met gemiddeld 15,92 kilometer per uur wel stevig door.

"Mooi dat militairen in opleiding de eerste zijn", zei burgemeester Aboutaleb. Het laat zien dat ze goed geslaagd zijn voor het fysieke deel van hun examen. Of ze goed kunnen schieten, moeten ze later maar bewijzen."

De teamcaptain van team 207 vond de ervaring prachtig, maar ook 'veelte ver'. Het was zijn eerste Roparun. "Het mooiste was toch wel de doorkomst in Antwerpen. Het minste was eigenlijk het einde. Toen hebben we redelijk gas gegeven, dat vond ik even niet zo fijn."

Mooi evenement met zwart randje

"Wij zijn altijd graag de gastheer van een mooi, vredig evenement met helaas een zwart randje. Iedere deelnemer heeft op de een of andere manier wel te maken gehad met kanker", zei Aboutaleb.

Op de vraag of hij als fervent hardloper niet eens mee moet doen, zei de burgemeester:



"In principe zou ik dit evenement ook gewoon kunnen doen, maar ik doe nooit mee aan evenementen waar ik zelf een vergunning voor heb afgegeven. Ik moet in staat blijven die ook weer in te trekken. Dat doe je niet als je zelf meeloopt. In dit tempo, met afwisselende estafetteloop, moet ik het wel kunnen. Maar ik moet het niet willen om zo drie dagen de stad te verlaten."